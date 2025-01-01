أعلنت سلطات السنغال وموريتانيا، أنهما اتّخذتا خطوة جديدة باتّجاه إنتاج الغاز بعد افتتاح أول بئر في حقل قبالة حدودهما البحرية.
ويتشارك البلدان حقل الغاز الطبيعي البحري "غريتر تورتو أحميم" Greater Tortue Ahmeyim (GTA) الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل مجموعة "بي بي" البريطانية العملاقة وشركة "كوزموس إنرجي" الأميركية وشركة "إس إم إتش" الموريتانية للمحروقات و"بيتروسن" السنغالية الحكومية.
ويتمثل الهدف بإنتاج حوالى 2,5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
وأفاد البلدان في بيان مشترك بأن "تحقيق هذه العتبة المهمة يمثل خطوة كبيرة باتّجاه استكمال مشروع GTA".
وأضافا أن افتتاح أول بئر للغاز "يمهّد لبدء تسويق الغاز المخطط له قريبا جدا".
وكان مقررا أن يبدأ الانتاج أواخر العام 2024 لكن تم تأجيل الخطوة إلى العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السنغال وموريتانيا أعلنتا عن تحقيق خطوة جديدة نحو مشروع للانتاج المشترك للغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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