أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي اغار على بلدة المنصوري، البازوزية، باريش، دبعال، كفرا، حاريص، صربين، بيت ليف، علما الشعب وميفدون".
بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "طائرة مسيرة استهدفت شاحنة عند مفرق بلدة النبي شيت على الطريق الدولي عند مدخل مطعم التل ما ادى الى اشتعالها ومازالت النيران تندلع منها حتى الساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": استهداف شاحنة عند مفرق بلدة النبي شيت وسلسلة غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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