"النشرة": استهداف شاحنة عند مفرق بلدة النبي شيت وسلسلة غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي اغار على بلدة المنصوري، البازوزية، باريش، دبعال، كفرا، حاريص، صربين، بيت ليف، علما الشعب وميفدون".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "طائرة مسيرة استهدفت شاحنة عند مفرق بلدة النبي شيت على الطريق الدولي عند مدخل مطعم التل ما ادى الى اشتعالها ومازالت النيران تندلع منها حتى الساعة".