شباب جنوب سيناء تطلق ماراثون دراجات ويوم رياضي بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، يومًا رياضيًا، بمدينة دهب، بمشاركة 200 لاعبًا من مختلف الأعمار، وحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس المدينة، ولفيف من قيادات الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات العديد من البرامج الرياضية، والثقافية، والأنشطة الترفيهية مثل سباق الدرجات، وتمارين اللياقة البدنية، وغيرها من الأنشطة، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تنظيم اليوم الرياضي للترفيه عن الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء وفي إطار حرص الدولة على تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة، لتأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، واجتماعيًا.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المديرية تواصل فعاليات الفوج الثاني من برنامج توعية النشء، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة 100 طليع من مختلف المحافظات، لتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي بين الشباب .

وأكد أن البرنامج تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبات العملية، والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية يشرم الشيخ، وعلى رأسها متحف شرم الشيخ، ورحلة بالجلاس بوت، مما أضاف جوًا من المرح والتفاعل.