شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تصدر بيانا بإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية باللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالإشارة إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالى والإداري لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

يأتى ذلك فى ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالى والإداري والفنى لجميع الاتحادات الرياضية فصلا عن وضع إطار محكم لكافة مفرداتها