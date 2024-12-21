شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. البورصة المصرية تخسر 32.9 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.230 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.5%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.87% مسجلاً 30526.71 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.92% ليصل إلى 8410.64 نقاط. مؤشر إيجي إكس وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة 1.72%، ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 455.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.890 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 499 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.