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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأفلام تنظم ورشة تدريبية لصناعة الأفلام القصيرة في نجران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأفلام عن تنظيم ورشة تدريبية حضورية بعنوان "الإخراج السينمائي" في منطقة نجران، والتي ستُعقد خلال الفترة من 29 ديسمبر 2024 وحتى 2 يناير 2025.
وتستمر الورشة لمدة 5 أيام، وتستهدف تدريب ما بين 10 إلى 20 مشاركًا لتطوير مهارات كتابة السيناريو وإعداد المشاهد واستخدام الأدوات الفنية لإنتاج أفلام قصيرة بجودة احترافية.
وتتناول الورشة عددًا من المحاور المهمة، منها إعداد لوحة القصة (Storyboard) التي تعكس النصوص السينمائية بدقة، وتقنيات الإضاءة والعدسات السينمائية لإنشاء مشاهد درامية مميزة، بالإضافة إلى استخدام الكاميرات بأنواعها واختيار العدسات المناسبة لكل مشهد.
كما سيتعلم المشاركون كتابة السيناريو بدءًا من تطوير الفكرة وحتى إعداد نسخة نهائية مصورة. ستتضمن الورشة تدريبًا عمليًا على العمل الجماعي لإنتاج فيلم قصير مدته 3 دقائق.
وتتطلب المشاركة في الورشة توفر خلفية معرفية لدى المتقدمين في مجال السينما، بالإضافة إلى إجادة أساسيات اللغة الإنجليزية لضمان التفاعل مع المحتوى التدريبي.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود هيئة الأفلام لتعزيز المهارات الإبداعية وتطوير القطاع السينمائي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى دعم الفنون والإبداع، وتحفيز المواهب الوطنية لصناعة محتوى سينمائي متميز.
وتستمر الورشة لمدة 5 أيام، وتستهدف تدريب ما بين 10 إلى 20 مشاركًا لتطوير مهارات كتابة السيناريو وإعداد المشاهد واستخدام الأدوات الفنية لإنتاج أفلام قصيرة بجودة احترافية.
صناعة الأفلام القصيرسيقدم الورشة الكاتب والمخرج المصري خالد الحجر، الحاصل على تعليم أكاديمي في الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو من الكلية الوطنية للسينما في إنجلترا.
خالد الحجر
وتتناول الورشة عددًا من المحاور المهمة، منها إعداد لوحة القصة (Storyboard) التي تعكس النصوص السينمائية بدقة، وتقنيات الإضاءة والعدسات السينمائية لإنشاء مشاهد درامية مميزة، بالإضافة إلى استخدام الكاميرات بأنواعها واختيار العدسات المناسبة لكل مشهد.
كما سيتعلم المشاركون كتابة السيناريو بدءًا من تطوير الفكرة وحتى إعداد نسخة نهائية مصورة. ستتضمن الورشة تدريبًا عمليًا على العمل الجماعي لإنتاج فيلم قصير مدته 3 دقائق.
وتتطلب المشاركة في الورشة توفر خلفية معرفية لدى المتقدمين في مجال السينما، بالإضافة إلى إجادة أساسيات اللغة الإنجليزية لضمان التفاعل مع المحتوى التدريبي.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود هيئة الأفلام لتعزيز المهارات الإبداعية وتطوير القطاع السينمائي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى دعم الفنون والإبداع، وتحفيز المواهب الوطنية لصناعة محتوى سينمائي متميز.