شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 10 في حادث تصادم جماعي على طريق مكة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

إسعاف المصابين

الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وأُصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث تصادم جماعيّ مروع شمل 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض.وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وعملت على إنقاذ شخص حُوصر داخل إحدى المركبات.فيما باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي إسعاف المصابين، حيثُ تمّ التعامل مع 16 إصابة، من بينها حالة حرجة توفيت لاحقًا.وقد نُقل المصابون إلى عدد من مستشفيات العاصمة، التي رفعت جاهزيتها لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.وباشرت الإدارة العامة للمرور التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته وتحديد أسبابه، فيما دعت الجهات المختصة قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بالأنظمة المرورية، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.