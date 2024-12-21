شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة عسير مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية وتعرض أحد أفراد الطاقم لوعكة صحية في عرض البحر، وقدمت المساعدة لهم.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود للالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. فرق البحث والإنقاذ سبق وأنقذت فرق البحث والإنقاذ في المنطقة الشرقية بقطاع الخبر طفلة من الجنسية السودانية من الغرق أثناء ممارسة السباحة في مكان غير مخصص بالقرب من شاطئ نصف القمر.

وجرى تقديم المساعدة لها، ونقلها للمستشفى، وهي بحالة صحية جيدة.