اخبار العالم

ترامب يرفض إجراء مناظرة ثانية مع هاريس

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - رفض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الأربعاء بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية ضدّ منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

وكتب الرئيس السابق على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إنّه "لن تكون هناك مباراة إيّاب!"،

وكتب الملياردير الجمهوري هذا المنشور بأكمله بأحرف كبيرة، متّهما هاريس التي تشغل حالياً منصب نائبة الرئيس جو بايدن بأنّها ستواصل تطبيق نفس السياسات التي يطبّقها الرئيس الديموقراطي.

وأضاف ترامب "كامالا قالت بوضوح أمس إنّها لن تفعل شيئاً مختلفاً عما يفعله جو بايدن، لذا ليس هناك أي شيء للتناظر بشأنه".

وقبل أربعة أسابيع من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل تبدو صورة المنافسة بين ترامب وهاريس ضبابية أكثر من أيّ وقت مضى.

ويقضي التقليد المتّبع في الولايات المتّحدة منذ عقود بتنظيم مناظرتين تلفزيونيتين بين مرشحي الحزبين الرئيسيين إلى الانتخابات الرئاسية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا