رئيس الدولة يهنئ هاتفياً قيس سعيد بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتونس

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، خلال اتصال هاتفي، فخامة قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم.

وأعرب سموه عن تطلعه للعمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس لما فيه الخير والنماء لشعبيهما الشقيقين.

من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية الإماراتية التونسية، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.