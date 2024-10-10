وزير الزراعة جال على المدرسة الزراعية الفنية- الفنار لتفقد احوال النازحيين

جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على المدرسة الزراعية الفنية التابعة لوزارة الزراعة في الفنار، والتي تحولت إلى مركز إيواء للنازحين من مختلف المناطق اللبنانية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، حيث بلغ عدد العائلات الموجودة من موظفي وزارة الزراعة وغيرهم من العائلات 26 عائلة وما يقارب من 100 شخص.
وقد اطلع الحاج حسن على الحاجات الضرورية التي تحتاجها المدرسة من مستلزمات (فرش، اغطية، مواد تنظيف، مياه للشرب وغيرها)، وقد أجرى بهذا الشأن العديد من الاتصالات مع الجهات المعنية لتأمينها. كما تفقد أحوال الاهالي المقيمين في المدرسة مطلعا على أحوالهم وحاجاتهم.
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