الخطيب تلقى اتصالا من الراعي وابي المنى للبحث في المساعي الجارية لعقد قمة روحية

تلقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالين من كل من البطيرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى.

وتركز الحديث على المساعي الجارية لعقد قمة روحية تواكب الاحداث الجارية في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقد رحب الخطيب بهذه المساعي في هذا الظرف العصيب، خاصة وانه كان المبادر في الدعوة الى مثل هذه القمة، عندما قام بجولة واسعة على القيادات الروحية لهذا الغرض.

وكان العلامة الخطيب تلقى اتصالا من البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وجرى التباحث في التطورات، وتم التشديد على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية بالتعاون بين اللبنانيين وتعزيز التضامن والتكافل في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد على لبنان.