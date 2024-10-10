بطلا مسلسل “الخائن” و”منزلي” يجتمعان في “ألف ليلة وليلة”… هذه التفاصيل

يعيش الممثل الترّكي، إبراهيم تشيليكول، حالة من النشاط الفنّي، حيث سيلعب دور البطولة الى جانب الممثلة “جانسو ديري”، في مسلسل جديد بعنوان “حكايات ألف ليلة وليلة”، كما بدأ تصوير مسلسل آخر بعنوان “الإنفصال جزء من الحب”، من المقرّر عرضه على منصّة “نتفلكس”.

مسلسل “حكايات ألف ليلة و ليلة”، مأخوذ من كتب حكايات ألف ليلة وليلة، تدور احداثه في حقبة زمنيّة معيّنة ويحكي قصّة ملحمة “شهرزاد” التي تؤدّي دورها جانسو ديري، التي ستحكي للبطل “السلطان شهريار”، الذي يجسّد دوره إبراهيم تشيليكول، ألف حكاية وحكاية من أجل البقاء على قيد الحياة وإظهار الحقائق.

من المقرّر ان يٌعرض مسلسل “الف ليلة وليلة”، على إحدى المنصّات الرقميّة وهو من إنتاج محمد بوزداغ.

نذكر إنّ أبرز الأعمال التي إشتهر بها إبراهيم تشيليكول: “حب ابيض وأسود”، “منزلي” والمسلسل الشهير “مرارة الحب” وغيرها من الأعمال الناجحة.

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اما جانسو ديري فقد حققت نجاحها الكبير مؤخّراً في مسلسل “الخائن” بعد سلسلة من الاعمال ابرزها مسلسل “ايزيل”.