بري تابع مع ميقاتي وسفير قطر المستجدات سياسيا وميدانيا على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحثا في المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وملف النازحين.

كما استقبل رئيس المجلس سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وتم عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة الى دعم ومؤازرة قطر للبنان في مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي خاصة تأمين المساعدات الانسانية للنازحين.