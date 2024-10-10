وزير الاقتصاد تفقد مركز الايواء في معرض رشيد كرامي

تفقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام مبنى فندق معرض رشيد كرامي الدولي المعتمد لايواء النازحين، مشيرا الى أننا "هنا في حال حزن وفرحة في الوقت عينه ، لاننا نستضيف في هذا المرفق الهام ابناء بيروت والجنوب والبقاع ومناطق أخرى، هذا النازح الذي تعرضت قريته او مدينته للعدوان الاسرائيلي، ونحن فعلا نعتز ونفتخر بهذا التعاضد الوطني والاحتضان من مدينة طرابلس الذي رايناه اليوم، ونقول بكل فخر اننا امام اكبر مركز ايواء في لبنان إذ يستضيف ما يقارب الـ 600 شخص واكثر من 143 عائلة والحمدلله بجهود القيمين من الصليب الاحمر الى جمعية العزم الى فاعليات المنطقة ونوابها والمعنيين الى اهل طرابلس تحديدا الى المبادرات الشخصية الى فريق العمل الذي تمكن بسرعة من تكوين خطة عمل متناسقة ومتجانسة وهذا الفريق يقدم كل شيء للمعرض ، وكل شيء للفندق ، وطبعا هنا نتحدث عن مبادرات شخصية وجهود شخصية، هناك مساعدات لم تصل بعد الى هنا وفي هذه المناسبة اسمحوا لي ان أشكر القيمين من مجلس إدارة المعرض الى المديرين المسؤولين الذين يسخّرون وقتهم وجهدهم ليكونوا الى جانب اهلنا الجنوبيين واهل البقاع وكل الوافدين من مختلف المناطق اللبنانية".

واوضح أن "الفندق يؤمن استضافة مميزة ففيه عدد كبير من المراحيض بالاضافة الى المطبخ ومساحات وقاعات مختلفة. تمكن الفندق من استيعاب عدد كبير من المواطنين، ونحن ايضا نتطلع الى استثمار امكانات المعرض مزودا بالمواد الغذائية لكي يكون في خدمة النازحين".

ولفت الى أن "اما بالنسبة الى المساعدات التي تصل الى لبنان كثر يسألون اين اصبحت هذه المساعدات ولماذا تاخرت ، اوضح لكم اننا نسعى جاهدين ونستعجل هذه المساعدات التي وصل جزء كبير منها واصبحت في المخازن وبالطبع سنعمل على اخراجها في اسرع وقت ، وان شاء الله ان فندق ومعرض رشيد كرامي الدولي سيكونان من اوائل المراكز التي تصل اليها المساعدات وهذا الموضوع نتابعه ساعة بساعة ومعلوماتي انه في غضون وقت قصير سيصار الى توزيع المساعدات في كل لبنان ونعمل على سد النقص الموجود في كل المناطق اللبنانية من أمور تختص بالإقامة وحاجات الايواء بشكل كامل بالاضافة الى كل الامور التي لها علاقة بالمواد الغذائية وايضا كل الامور المتعلقة بالنظافة الشخصية والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية".