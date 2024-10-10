البستاني تفقدت مع وفد من الوطني الحر اوضاع وحاجات النازحين في كسروان الفتوح

جالت النائبة ندى البستاني يرافقها وفد من "التيار الوطني الحر" - قضاء كسروان الفتوح في مراكز إيواء أهلنا النازحين في القضاء، للإطلاع على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم وحاجياتهم.

كما زار الوفد قائمقام كسروان الفتوح ومركز الشؤون الإجتماعية في جونية واستمع من المسؤولين على التحديات والمشاكل التي تواجه اهلنا النازحين وتأكيد أهمية التنسيق المتواصل لسد الثغرات وتأمين الحاجات الأساسية.