جالت النائبة ندى البستاني يرافقها وفد من "التيار الوطني الحر" - قضاء كسروان الفتوح في مراكز إيواء أهلنا النازحين في القضاء، للإطلاع على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم وحاجياتهم.
كما زار الوفد قائمقام كسروان الفتوح ومركز الشؤون الإجتماعية في جونية واستمع من المسؤولين على التحديات والمشاكل التي تواجه اهلنا النازحين وتأكيد أهمية التنسيق المتواصل لسد الثغرات وتأمين الحاجات الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني تفقدت مع وفد من الوطني الحر اوضاع وحاجات النازحين في كسروان الفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.