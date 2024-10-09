حكم قضائي جديد ضد سائق نقل ذكي المتهم بواقعة الفنانة هلا السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من سائق في إحدى شركات النقل الذكي، وأيدت حبسه سنة، في واقعة اتهامه بفعل فاضح ضد الفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبع.

وتغيب "السائق"، ودفاعه عن جلسة نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه سنة في واقعة اتهامه بفعل فاضح مع الفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بالجيزة.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، عاقبت سائق في إحدى شركات النقل الذكي بالحبس سنة، وكفالة ألف جنيه، في الدعوي التي حملت رقم 9047 لسنة 2024 جنح الشيخ زايد والمقيدة برقم 1740 لسنة 2024، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح للفنانة هلا السعيد على محور الضبعة.

وكشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من "سائق "، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لى انها سخنت، وبابص ورايا لقيته يفك حزام البنطلون ونزلت من العربية بسرعة، وهو قال لي ماتخافيش ماتخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

وتابعت السعيد: "نزلت من العربية وسيبت شنطتي والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".