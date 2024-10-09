مليون متضرر من الفيضانات في النيجر

ابوظبي - سيف اليزيد - خلّفت الأمطار الاستثنائية التي هطلت على النيجر منذ يونيو 339 قتيلاً وأكثر من مليون متضرّر، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء النيجر عن مديرية الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية قولها إنّه حتى 23 سبتمبر تسبّبت الفيضانات بسقوط "339 قتيلاً و383 جريحاً" كما خلّفت 1,176,528 متضرراً.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها وزارة الداخلية في 4 سبتمبر تضمّنت 273 قتيلاً و278 جريحاً وأكثر من 700 ألف متضرر من هذه الأمطار التي هطلت على سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة نيامي.