النشرة: 6 إصابات جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في طيردبا وغارة طالت السماعية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة السماعية في قضاء صور.

هذا، واستهدفت غارتان من مسيرة جرافتين في بلدة طيردبا كانت تزيل الردم جراء غارة حصلت نهار الاثنين، في حين تشير معلومات عن وقوع 6 إصابات واحدة منها خطيرة، وفق ما نقل مراسل "النشرة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.