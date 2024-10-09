فترة استقرار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 14 أکتوبر 2024.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

ووفق الهيئة، تهب رياح معتدلة، تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.