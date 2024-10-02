شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقع قانونا لتجنيد المشتبه بهم جنائيًا والان نبدء بالتفاصيل

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تعويض الخسائر

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروع قانون ليصبح قانونا، يسمح بتجنيد المشتبه بهم في قضايا جنائية في الجيش وتجنيبهم الملاحقة القضائية.ويسمح القانون، الذي أقره مجلسا البرلمان الأسبوع الماضي، للمحاكم بوقف الإجراءات الجنائية، إذا وافق المشتبه بهم على توقيع عقد للالتحاق بالخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.ويسلط القانون الجديد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي في تعويض الخسائر في الأفراد التي يتكبدها على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، دون الحاجة إلى إعلان تعبئة جديدة لا تحظي بقبول شعبي.ووفقا لتقديرات مسؤولين غربيين فقد بلغت الخسائر الروسية حاليا أعلى مستوياتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.