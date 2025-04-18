شكرا لقرائتكم خبر عن احذر المخالفة.. صدور تعليمات مهمة بشأن تصاريح الحج والان نبدء بالتفاصيل

إصدار تصاريح الحج

تأشيرة العمرة

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1446هـ على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح".وأكدت ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة.وشددت على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج.وأشارت إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.وحذّرت وزارة الحج والعمرة من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها من خلال إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.ولفتت إلى ضرورة الإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة أو التقدم ببلاغ للسلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.ونوّهت الوزارة بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق (29 أبريل 2025)، استعدادًا لموسم الحج.