شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي والان نبدء بالتفاصيل

سجلات اغتيال روبرت كينيدي

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، اليوم الجمعة، الإفراج عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال روبرت إف كنيدى عام 1968.يأتي ذلك في إطار مواصلة الكشف عن الأسرار الوطنية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وذكرت أن حوالي 229 ملفًا يضم تلك الصفحات في موقعها الإلكتروني العام.وأُفرج عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال السيناتور كنيدي سابقا، لكن كانت هناك ملفات أخرى لم ترقمن، وبقيت لعقود في مخازن تديرها الحكومة الفيدرالية.وقالت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، في بيان، إنه "بعد ما يقرب من 60 عاما على الاغتيال المأساوي للسيناتور روبرت إف، كنيدي، سيحظى الشعب الأمريكي، لأول مرة، بفرصة للاطلاع على تحقيق الحكومة الفيدرالية، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب".وأضافت جابارد أن نشر هذه الملفات "يسلط الضوء، بعد طول انتظار، على الحقيقة."وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، قالت قبل أيام، إن الوثائق المتعلقة باغتيالي عام 1968 لأيقونة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور والسناتور روبرت ف. كينيدي ستنشر قريبا.وذكرت الأسبوع الماضي، أن أكثر من 100 شخص يعملون على مدار الساعة" لمسحها ضوئيا، مبينة أن الوثائق كانت في صناديق في المخازن لعقود.وأضافت:"يعمل لدي أكثر من 100 شخص على مدار الساعة لمسح الأوراق المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت ف. كينيدي، وكذلك اغتيال مارتن لوثر كينج جونيور.. لم تمسح ضوئيا أو رؤيتها من قبل. سنكون على استعداد لنشرها هنا خلال الأيام القليلة المقبلة".وعندما سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجل كينيدي، وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور، الذي كان حاضرا الاجتماع أيضا، عن النشر الوشيك للوثائق، قال: "أنا ممتن جدا لك يا سيادة الرئيس".وسأل ترامب جابارد عما إذا كان وزير الصحة لديه أي مخاوف بشأن نشر الوثائق. قالت جابارد: "كان رده: انشروها. العالم بحاجة إلى معرفة الحقيقة'".وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير الماضي بعد توليه منصبه يدعو إلى الإفراج عن الوثائق الحكومية المتعلقة بالاغتيالات.