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إنذار أحمر.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

إنذار أحمر.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمر بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة.
وشمل إنذار الأرصاد، الخرمة والمويه وتربة ورنية ومواقع أخرى. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ونبه الأرصاد، من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وينتهى الإنذار الساعة: 11:00 مساء الجمعة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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