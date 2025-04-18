شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمر بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة.وشمل إنذار الأرصاد، الخرمة والمويه وتربة ورنية ومواقع أخرى. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه الأرصاد، من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وينتهى الإنذار الساعة: 11:00 مساء الجمعة.