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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب غرب باكستان

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان اليوم، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 25 كلم في منطقة قلات، شعر بهزته سكان الإقليم.

زلزال جواتيمالا

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، قبالة سواحل مقاطعة إسكوينتلا في جواتيمالا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على بعد 73 كيلومترًا من مدينة بويرتو سان خوسيه الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 35 كيلومترًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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