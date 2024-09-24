شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة قرطبة في الأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 51 كيلومترًا من مدينة "سالساكاتي" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 145.2 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

