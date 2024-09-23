شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 54 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، في عرض ساحل إقليم طانطان، 54 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان اليوم، أن هؤلاء الأشخاص أُسعفوا قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.

