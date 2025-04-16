الامارات | 5 وفيات و19 إصابة بحريق برج سكني في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها تتابع، بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني والجهات المعنية، تداعيات الحريق الذي اندلع، أخيراً، في أحد الأبراج السكنية بالإمارة، المكوّن من 52 طابقاً ويقطنه أكثر من 1500 شخص من جنسيات مختلفة.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت بلاغاً، عند الساعة 11:31 صباحاً، مفاده اندلاع حريق في شقة بالطابق العلوي لأحد الأبراج السكنية في الإمارة، وباشرت الفرق الأمنية والشرطية والمساندة تحركها الفوري نحو الموقع، لتأمين المنطقة وفتح المسارات لمركبات الدفاع المدني والإسعاف الوطني وتنظيم حركة السير في محيط البرج.

وأسهمت سرعة الاستجابة في إخلاء مئات من السكان، فيما أسفر الحريق عن خمس حالات وفاة وإصابة 19 شخصاً نُقلوا لتلقي العلاج.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، أن الفرق المختصة بذلت أقصى جهودها منذ اللحظات الأولى للبلاغ وحرصت على تنفيذ عمليات الإخلاء وتأمين سلامة السكان وقاطني الأبراج المجاورة بأعلى درجات الجاهزية.

وقال إن جهود التنسيق الميداني المشترك - بين فرق الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني، إلى جانب الدعم اللوجستي الذي قدّمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - أسهمت في تسريع الاستجابة والحد من عدد الإصابات. وأضاف أن فريق المختبر الجنائي في شرطة الشارقة باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته، فيما تواصل الفرق المتخصصة عمليات المعاينة الميدانية تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

. فريق المختبر الجنائي في شرطة الشارقة باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.