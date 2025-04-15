«الأرصاد» يحث على الحذر خلال التقلبات الجوية الحالية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أشار المركز الوطني للأرصاد، من خلال نشراته الجوية، إلى نشاطٍ ملحوظ للرياح الشمالية الغربية المحملة بالغبار والأتربة في العاصمة أبوظبي وعدد من مناطق الدولة، ما أدى إلى تدنٍّ نسبي في مدى الرؤية الأفقية تراوح بين 1000 و3000 متر.

ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى يوم الخميس، حيث يسود طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحياناً على البحر، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على اليابسة.

ودعا المركز، عبر نشراته التوعوية، إلى الالتزام بإجراءات السلامة، وخصوصاً لمرضى الجهاز التنفسي، مع تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وإغلاق النوافذ والأبواب، وتوخي الحذر أثناء القيادة، واتباع التعليمات المرورية.

كما لفت المركز إلى أن البحر سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عُمان حتى الخميس، داعياً مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر.