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حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي

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حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - توج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجواد «هت شو» لـ«وذنان للسباقات»، بقيادة الفارس فلورانت جيرو وإشراف المدرب براد كوكس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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