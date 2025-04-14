الامارات | 1.4 مليار درهم لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على مشروعات تطوير البنية التحتية الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة وتقدماً وتطوراً وأكثر جاهزية للتغيرات المناخية المستقبلية، أعلنت بلدية دبي ترسية عقود أربعة مشروعات لتطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، بكلفة مليار و439 مليون درهم، وذلك ضمن مراحل مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.

وتوقعت البلدية إنجاز المشروعات بحلول عام 2027، وستخدم المشروعات الجديدة مناطق حيوية في إمارة دبي، تشمل ند الحمر، وما حول مطار دبي الدولي، والقرهود والراشدية، والقوز وزعبيل، والوصل وجميرا والبدع، حيث ستسهم في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لعمليات تصريف مياه الأمطار، وتعزيز استدامة البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب رفع وتحسين مستوى الخدمات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار المقدمة لسكان تلك المناطق، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

وستنفذ بلدية دبي، ضمن المستهدفات الرئيسة للمشروعات الأربعة، تحسينات جذرية للارتقاء بكفاءة الشبكات، وذلك من خلال إضافة خطوط تصريف جديدة تمتد لأكثر من 36 كيلومتراً، بحيث تغطي المناطق المشار إليها وصولاً إلى المسار الرئيس لنفق «تصريف» الذي سيربط مناطق الإمارة بعضها ببعض.

وأكد مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، في بيان صحافي، أمس، أن المشروعات الجديدة ستعزز مستهدفات مراحل مشروع «تصريف» لتطوير وتأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، للارتقاء بقدرات البنية التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف لـ100 عام المقبلة بنسبة 700%، بما يرسخ ريادة الإمارة بين مدن العالم الأكثر تقدماً ومرونة في بنيتها التحتية.

وقال: «يعد مشروع تصريف من البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها بلدية دبي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المتقدمة والمستدامة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام، وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، بما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة».

وتبلغ كلفة مشروع «تصريف» 30 مليار درهم، ويُعد أحد أضخم المشروعات النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال 100 عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.