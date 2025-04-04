الامارات | مكتوم بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تستضيف دبي نسختها الثالثة يومي السادس والسابع من مايو المقبل، تأتي في إطار جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية، وضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية، كما أنها توفر منصة استراتيجية لتحفيز الحوار والتعاون بين كبار القادة الماليين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لدعم نمو الأسواق المالية، وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تستضيف دبي في مايو المقبل قمة أسواق رأس المال 2025، بمشاركة أكثر من 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية، لمناقشة فرص تطوير الأسواق المالية، وتعزيز الابتكار والاستثمار».

وأضاف سموه: «تشكل القمة منصة استراتيجية لدعم نمو القطاع المالي العالمي، وترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة. وعبر استضافة مثل هذه الفعاليات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، مستقطبة رؤوس الأموال والشركات الرائدة، ومؤكدة دورها المحوري في رسم مستقبل الأسواق المالية».

1500 شركة

ويستعدّ سوق دبي المالي لتنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة 1500 شركة وصانع قرار، وقيادات مالية عالمية، وذلك بعدما رسخت القمة مكانتها منصة بارزة لتعزيز مرونة الأسواق وتطويرها، وتوطيد العلاقات الاستثمارية في المنطقة والعالم.

جلسات حوارية

واستمراراً للزخم الذي حققه الحدث الرائد خلال العام الماضي، ستحظى قمة هذا العام بدعم واسع من قائمة من الجهات الراعية المرموقة من فئة البلاتينيوم، ومن بينها «بنك أوف أميركا»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، ومجموعة «سيتي بنك»، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، والهيئات التنظيمية، وعدد من المشاركين في الأسواق العالمية.

وتركز نسخة قمة أسواق رأس المال لعام 2025 على موضوعات مهمة كتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الأسواق، وأبرز توجهات الاكتتابات العامة الأولية والفرص المتاحة للشركات الرائدة، وتدفق رأس المال عبر الحدود، والدور المتطور للمستثمرين الأفراد، إضافة إلى مناقشة التحولات في الأسواق الخاصة، وغيرها من المسائل المهمة.

وسيتخلل القمة عدد من الكلمات الرئيسة، وحلقات النقاش والجلسات الحوارية، ما سيوفر للمشاركين رؤى قيّمة حول أبرز توجهات الاستثمار والتطورات في المشهد التنظيمي.

منصة بارزة

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «تعتبر قمة أسواق رأس المال منصة بارزة لتعزيز الحوار بين الخبراء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً. وقد وصلت العوائد من الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024 إلى 10.48 مليارات درهم، ما عزز ريادة دبي باعتبارها وجهة محورية للاكتتابات العامة وأنشطة الاستثمار. ويواصل سوق دبي المالي مسيرة نموه، مع توسّع قاعدة مستثمريه لتشمل 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية. ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعزيز التعاون والابتكار، باعتبارهما ركيزة أساسية لدفع عجلة تقدّم أسواق رأس المال نحو المرحلة التالية من النمو والتطوير».

وأضاف: «تزامناً مع كل هذا الزخم، وفي ظل التحولات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية، ستجمع النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال، نخبة من الشخصيات والقادة من بنوك الاستثمار العالمية، والشركات المدرجة الكبرى، والمستثمرين المؤسسين الدوليين، ورواد القطاع من المنطقة والعالم، لاستكشاف أبرز التوجهات والعوامل التي تُسهم في تشكيل أسواق رأس المال. ويركز الحوار خلال القمة على استكشاف فرص النمو للشركات الرائدة، والتواصل مع الجيل القادم من المستثمرين وسبل دعمهم وتمكينهم، والتعامل مع التداخل المتزايد بين التكنولوجيا والقوانين واللوائح التنظيمية وتطوّر الأسواق، وغيرها من الموضوعات المهمة، لما ستحمله هذه النقاشات الثرية من رؤى قيمة وخبرات ستسهم في تشكيل مستقبل منظومتنا المالية».

أحدث الابتكارات

وتتميز القمة هذا العام بجدول أعمالها الحافل بمجموعة من أهم الموضوعات، بمشاركة نخبة من المتحدّثين من الشخصيات الريادية والمؤثرة، بما يسهم في تحفيز الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع، وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في ما بينها، كما سيُقدّم الحدث رؤى ومعطيات دقيقة حول الفرص الناشئة، وأحدث الابتكارات في الأسواق، وبيئة الاستثمار المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة أسواق رأس المال تمثّل شهادة لالتزام إمارة دبي بالتميز والابتكار على صعيد أسواق رأس المال.

وقد جمعت النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال، أكثر من 1000 مشارك، و60 متحدثاً بارزاً، مرسخة مكانتها كأهم فعالية لأسواق رأس المال على مستوى المنطقة. وشهدت القمة مناقشات مهمة حول أبرز الموضوعات والتوجهات السائدة، مثل التحول الرقمي في أسواق المال، وعمليات الاكتتاب الأولية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو رأس المال الاستثماري، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، إضافة إلى سبل التعاون الدولي بين أسواق المال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى العالمي، مثل أسواق المال السويسرية وسوق شنزن الصينية وغيرها.

كما شهدت القمة إطلاق منصة «أرينا» من سوق دبي المالي، وهي منصة خاصة جديدة تعمل على تسهيل الوصول إلى رأس المال، من خلال ربط المستثمرين بفرص استثمارية في أصول متنوعة، تشمل أسهم الشركات وسندات الدين الخاصة، مع خطط لإدخال فئات أصول إضافية في المستقبل.

مكتوم بن محمد:

. القمة تعزز مكانة دبي الرائدة، وتوفر منصة استراتيجية لدعم نمو الأسواق العالمية.

. القمة منصة استراتيجية لدعم نمو القطاع المالي العالمي وترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة.

. كلمات رئيسة وحلقات نقاشية، وجلسات حوارية تستضيف أبرز قادة القطاع ونخبة من الخبراء العالميين.

. النسخة الثالثة من القمة تركز على موضوعات مهمة كتأثير الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وتدفق رأس المال عبر الحدود، وأحدث توجهات الاكتتابات العامة.