الامارات | رئيس الدولة يهنئ الحكام وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، حكام الإمارات وشعبها والمقيمين عليها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ إخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا بالخير والعز وينعم على البشرية بالأمن والسلام. العيد فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وترسيخ قيمنا وتقاليدنا في نفوس أبنائنا."