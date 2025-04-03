الامارات | رسوم الكتب والزي المدرسي في أبوظبي.. اختيارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن العام الدراسي المقبل 2025-2026، سيشهد امتثال جميع المدارس الخاصة لسياسة الرسوم الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة تقسم الرسوم المدرسية إلى ستة مكونات، وتتيح إعفاء أولياء الأمور من بعض المكونات الخاصة بالأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي، كما تتيح للمدارس تحصيل الرسوم الدراسية على 10 دفعات. وأضافت الدائرة في سياسة الرسوم الجديدة، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنها تهدف إلى اعتماد نهج واضح وشفاف ودقيق لتنظيم الرسوم لكل من المدارس وأولياء الأمور، لضمان أن تكون الرسوم الدراسية معقولة وذات قيمة مضافة، وتعكس جودة التعليم، وتستوعب شرائح مختلفة من أفراد المجتمع، وتوضيح هيكل رسوم المدارس والأسباب وراء زيادة الرسوم، وتمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة بطريقة مناسبة وبشكل منتظم، إضافة إلى تشجيع نمو سوق المدارس، وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين.

هيكل الرسوم

وألزمت الدائرة المدارس الخاصة، بتقسيم الرسوم المدرسية المعتمدة من جانبها إلى ستة مكونات، تشمل الرسوم الدراسية، ورسوم المصادر التعليمية، ورسوم الزي المدرسي، ورسوم المواصلات، ورسوم الأنشطة اللاصفية، ورسوم أخرى، مشيرة إلى إمكانية فرض المدارس رسوماً منفصلة على اختبارات المجالس، وإضافة إلى ذلك قد تفرض المدارس رسوماً إدارية ذات صلة باختبارات المجالس مع توضيح السبب كتغطية رسوم معالجة الوثائق والمراقبة وإرسالها بالبريد وما إلى ذلك، ويجب أن يحدد الموقع الإلكتروني للمدرسة بوضوح رسوم اختبارات المجالس المنفصلة، مع مستويات الصف الذي ينطبق عليها، وأي رسوم إدارية إضافية للاختبار مع الالتزام بقوانين ضريبة القيمة المضافة.

الإعفاءات

وشددت على ضرورة قيام المدارس بإعفاء أولياء الأمور من بعض مكونات الرسوم المدرسية الخاصة بالأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي وغيرها للطلبة الراغبين في استخدام المواد المستعملة، (مثل التي يتم إعادة بيعها والمتبرع بها) التي تلبي المتطلبات الحالية للمدرسة (مثل الإصدارات الصالحة للكتب وألوان/ تصاميم الزي الحالية، وغير ذلك).

شفافية الرسوم

وألزمت الدائرة المدارس الخاصة بالإعلان عن رسومها المعتمدة ونشرها على موقعها الإلكتروني ونشر جدول الرسوم المعتمدة بختم الدائرة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025-2026، مع الالتزام بفرض رسوم على أولياء الأمور ضمن مستويات الرسوم المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة فقط، ووضع ومشاركة جداول دفع الرسوم الدراسية بالتفصيل على اﻟﻤوقع الإلكتروني للمدرسة، ويصرح لها بإبرام اتفاقات أو عقود مع أولياء الأمور بخصوص الالتزام بجداول دفع الرسوم، كما يجب على المدارس فرض ثلاث دفعات متساوية أو أكثر «حتى 10 دفعات» في كل عام دراسي، ويحق للمدارس استلام الدفعة الأولى من الرسوم قبل بداية العام الدراسي بشهر واحد.

إعادة التسجيل

وأتاحت للمدارس فرض رسوم تسجيل تصل إلى 5% من الرسوم الدراسية المعتمدة، والسماح للمدارس بتحصيلها من الطلبة المسجلين فقط، كما يحق للمدارس تحصيل رسوم التسجيل لمدة تصل إلى أربعة أشهر قبل بدء العام الدراسي، على أن تلتزم بخصم أي رسوم تسجيل تتقاضاها من الرسوم الدراسية النهائية للطالب، إضافة إلى منع جميع الضمانات اﻟﻤالية الإضافية، حيث يُحظر على اﻟﻤدارس طلب أو قبول أي ضمان مالي من أولياء الأمور كبديل عن دفع الرسوم اﻟﻤستحقة.

التأخر في دفع الرسوم

وأوضحت الدائرة أنه يجب على المدارس نشر سياسة واضحة وشفافة وموثوقة وعادلة توضح تعاملها مع حالات عدم الدفع أو التأخر في دفع الرسوم المدرسية، كما يجب احترام حق ذوي الطلبة في نظام دفع عادل ومعقول، من دون عقوبات جزائية، ويجب على المدارس الحفاظ على السرية والتحفظ بشأن التأخر في الدفع أو عدم الدفع لحماية الطلبة من لفت الانتباه غير الضروري والإحراج، ولا يحق للمدارس التواصل مع الطلبة بشأن عدم دفع الرسوم، حتى إذا كان السبب تعليق تسجيلهم.

وألزمت الدائرة المدارس بإبلاغ أولياء الأمور خطياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية العام الدراسي بعواقب عدم إعادة تسجيل أطفالهم في العام الدراسي التالي ما لم تتم تسوية الرسوم المستحقة، وحظرت على المدارس منع الطلبة من حضور أي اختبارات نتيجة تأخرهم في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية.

عقوبات

حددت دائرة التعليم والمعرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، وشملت إصدار المدارس ثلاثة إشعارات تنبيه متتالية لأولياء الأمور، يفصل بين كل منها أسبوع على الأقل رداً على التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، والسماح بتعليق تسجيل الطالب لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بعد إصدار إشعارات التنبيه الثلاثة المتتالية، وذلك مرة واحدة فقط في كل فصل دراسي، كما يمكن للمدارس حجب شهادة الاختبارات وشهادات الانتقال أو حظر النقل على نظام معلومات الطالب (eSIS)، أو حجب إعادة تسجيل الطالب حتى تتم تسوية جميع الرسوم المدرسية المستحقة.

. 6 مكونات للرسوم الدراسية.

. السماح للمدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية على 10 دفعات.