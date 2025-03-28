الامارات | «الإمارات الإسلامي» يسهم بـ 5 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم مصرف الإمارات الإسلامي إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلن المصرف عن مساهمته بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً للحملة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، فريد الملا: «تمثل حملة (وقف الأب) رسالة في العمل الإنساني والخيري من الإمارات إلى مختلف دول العالم، في البذل والعطاء من خلال تخصيص وقف مستدام يساعد المرضى في مختلف أنحاء العالم ويخفف عنهم آلامهم ومعاناتهم، ما يمنحهم الأمل بالاستقرار وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة».

وأضاف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من حملة (وقف الأب) التي تُشكل استمراراً للحملات الخيرية التي دأبت دولة الإمارات على إطلاقها في شهر رمضان المبارك من كل عام، والتي تعمل على ترسيخ دور الإمارات الريادي عالمياً في العمل الخيري، من خلال توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً ومساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم من العيش الكريم».