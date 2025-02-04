الامارات | حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق مشروع "ثيرم دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق مشروع “ثيرم دبي”، المنتجع الأطول من نوعه في العالم.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في مايو 2024، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقنا استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، بهدف واضح: إطلاق مبادرات وتنفيذ مشاريع نوعية تجعل من دبي أفضل مكان للعيش في العالم".

وتابع سموه قائلا: "وضمن هذه الاستراتيجية، نُعلن عن إطلاق “ثيرم دبي”، المشروع يمثل منتجعاً هو الأطول من نوعه عالمياً، وسيضم حديقةً تفاعليةً إضافةً إلى أكبر حديقة نباتية داخلية في العالم وبتكلفة 2 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً".

وأكد سموه: "ثيرم دبي" يُمثل أيقونة جديدة تُضاف إلى أفق دبي المتألق وسيقام في حديقة زعبيل، والإفتتاح في 2028".

وأضاف سموه: "مستمرون في الارتقاء بجودة حياة كل مواطن ومقيم وزائر في دبي، مع التزامٍ واضح بدعم منظومة التنوع البيولوجي الحضري وتعزيز الاستدامة البيئية في مدينتنا".