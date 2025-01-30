الامارات | حمدان بن محمد: العين تزدان بحب زايد لها وبرعاية بوخالد.. تحية لدار الزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، في مدينة العين، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات، وبما يسهم في ترسيخ دعائم رفعة الوطن ويخدم صالح المواطن، والجهود المتسارعة في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها في تأكيد الريادة الإماراتية ضمن شتى المجالات، والخطط والإستراتيجيات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة في إطار سعيها الدؤوب نحو ارتقاء مستويات أعلى من التقدم والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال زيارة لمدينة العين، التقيت أخي هزاع بن زايد، ممثل الحاكم في منطقة العين، تناول اللقاء مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولتنا العزيزة في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة أهل الإمارات ويدعم الجهود المتسارعة لتعزيز ريادتنا الوطنية في مختلف المجالات.

وأضاف سموه "العين، واحة الإمارات، تزدان بشهامة أهلها، بتاريخها العريق، وحاضرها المشرق، وطموحاتها المتجددة .. العين تزدان بحب زايد لها، وبرعاية بوخالد، تحية لدار الزين."

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي.