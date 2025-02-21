الامارات | حملة للوقاية من تسريب البيانات الشخصية على الإنترنت في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة الوقاية من تسريب البيانات الشخصية على الإنترنت، مستعرضة أبرز المخاطر الناتجة عنها مثل التعرض لعمليات الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي من خلال سرقة «بيانات الهوية»، أو اختراق الحسابات المصرفية، واستخدام البطاقات الائتمانية بطرق غير قانونية، في حال استخدام كلمات مرور ضعيفة، سعياً لتحقيق الكسب غير المشروع، والتشهير والتلاعب بالمعلومات الشخصية بهدف الإضرار بالسمعة الشخصية.

وحذرت أفراد المجتمع من الوقوع في «فخ تسريب البيانات الشخصية باستخدام بيانات صاحبها»، لفتح حسابات أو بطاقات ائتمانية من دون علمه، وابتزازه إلكترونياً من خلال استغلال الصور أو المعلومات الحساسة للضغط على صاحبها، وبالتالي تعريضه للنصب والاحتيال المالي.