الامارات | زوارق مدرعة صديقة للبيئة خلال «نافدكس 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّل معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2025»، منصة لعرض العديد من المنتجات الدفاعية البحرية الصديقة للبيئة.

وقال مدير العمليات في شركة أكسيوم مارين للزوارق، إسماعيل شحادة، إن الشركة تعرض خلال مشاركتها في «نافدكس» زورقاً كهربائياً مدرعاً صديقاً للبيئة يبلغ طوله 10 أمتار وعرضه 2.5 متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 40 عقدة، ويستخدم في أغراض حماية ومراقبة السواحل، وأيضاً في عمليات الإنقاذ.

وأشار إلى حرص الشركة على عرض منتجاتها المتنوّعة التي تشمل أنواعاً عدة من الزوارق المدرعة، وتتميز بسرعتها العالية التي قد تصل 45 عقدة، وتوفر حماية كبيرة لركابها، كما تؤدي مهامها بكفاءة عالية.

وأكّد أن قطاع الصناعات البحرية العالمية يشهد تطوراً مستمراً، وهناك حرص من الشركات على استثمار الاهتمام المتزايد بالتقنيات الصديقة للبيئة وتوفيرها في منتجاتها لجذب العملاء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال.

كما أكّد حرص «أكسيوم مارين»، ومقرها دولة الإمارات، على المشاركة في «نافدكس 2025» ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها في المعارض الدولية، وتقديم حلول بحرية متطورة.

وأشار إلى أن معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس»، قدّم فرصة مثالية لكل الشركات للتعرف إلى تطورات قطاع الصناعات البحرية العالمية، واستثمار الفرص المتاحة لإبرام شراكات متنوّعة.