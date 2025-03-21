مسلسل العتاولة 2: الحلقة 21، اكتشف مواعيد العرض والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد المسلسلات الدرامية من أبرز أشكال الفنون الترفيهية التي تستحوذ على اهتمام الكثير من الجمهور في الوطن العربي،ومن بين هذه المسلسلات، يبرز مسلسل العتاولة 2، الذي يجذب الأنظار كل أسبوع بفضل قصته المشوقة وأبطاله المتميزين،إذا كنت تتساءل عن أحداث الحلقة 21 من مسلسل العتاولة 2، فأنت في المكان الصحيح،في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل تلك الحلقة وأهم الأحداث المنتظرة، بالإضافة إلى معلومات حول مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

معلومات حول مسلسل العتاولة 2

حقق مسلسل العتاولة 2 شهرة واسعة، حيث يعكس جزءاً من الواقع الاجتماعي والسياسي في العالم العربي،وقد نجح المسلسل في تقديم قصة درامية مشوقة تحكي عن عالم الجريمة والصراعات الأسرية،تدور الأحداث حول نصار وخضر اللذين ورثا مهنة الجريمة عن والدهما، إلا أن أوضاعهم تتعقد مع ظهور عيسى الوزان، الذي يحاول استغلال الخلافات بينهما ل الصراعات والمشاكل.

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل العتاولة 2

تُعرض حلقة 21 من مسلسل العتاولة 2 يوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة “MBC” مصر،كما تُعاد الحلقة عدة مرات، حيث يمكن مشاهدتها في الساعة الثانية صباحاً ومرتين في الساعة الثانية ظهراً،ولمن يفضل المشاهدة عبر الإنترنت، يمكن متابعة الحلقة على منصة شاهد الرقمية بعد عرضها على القناة.

تردد قناة “MBC” مصر

يمكن لمتابعي قناة “MBC” مصر ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد التالي 12015، حيث يتم بث القناة بنظام الاستقطاب العمودي (V)، مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ⅚،كما تضمن القناة جودة البث بتقنية HD، مما يساهم في تعزيز تجربة المشاهدة.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل العتاولة 2

شهدت الحلقة السابقة من المسلسل محاولة زينب قتل حنة عبر وضع السم في طعامها،وفي إطار آخر، تلقى يوسف تهديداً من شادية بالصور التي التقطت له داخل الكوافير، مما يزيد من التعقيد في الأحداث،كانت الحلقة غنية بالتوتر الدرامي، خاصة مع اكتشاف صلة قرابة بين فتنة والحاجة شديدة، مما يضيف بعدًا جديدًا للصراع بين الشخصيات.

أبطال مسلسل العتاولة 2

يضم المسلسل نخبة من فناني السينما المصرية، مثل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، وباسم سمرة،كما أن المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، ويخرجه أحمد خالد موسى، وهذا التعاون يُظهر مدى احترافية فريق العمل واهتمامهم بتقديم عمل درامي فني متميز.

ختامًا، يمثل مسلسل العتاولة 2 تجسيدًا للدراما المصرية الحديثة التي تجمع بين التشويق والإثارة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمشاهدين،مع اقتراب موعد عرض الحلقة 21، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الأحداث القادمة وما ينتظر الشخصيات من تطورات،إن تكامل عناصر القصة من حبكتها إلى أداء الممثلين يساهم في تعقيد الأحداث ويضيف بعدًا فنيًا مميزًا لهذا العمل الدرامي.