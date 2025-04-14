تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز العرض L1 Pro الاقتصادي الجديد في أوروبا بميزات قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة شاومي رسميًا جهاز العرض الذكي Xiaomi Smart Projector L1 Pro في عدة دول أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا. يأتي هذا الإصدار كنسخة مطوّرة من جهاز L1 الذي ظهر على الموقع العالمي للعلامة التجارية العام الماضي، في إشارة إلى خطة إطلاق عالمية موسعة.

يتوفر الجهاز الآن بسعر 249.99 جنيهًا إسترلينيًا / 299.99 يورو، أي بزيادة تقارب 80 جنيهًا / 100 يورو مقارنة بالإصدار القياسي L1، الذي تم طرحه أيضًا مؤخرًا في السوق الأوروبية.

ويعكس هذا السعر المنافس مجموعة المواصفات التي يقدمها الجهاز، حيث يعتمد على محرك بصري مغلق يوفر سطوعًا يصل إلى 400 لومن ISO، ما يجعله خيارًا أقل مثالية للاستخدام في ضوء النهار، لكنه يظل أكثر سطوعًا بمرتين مقارنة بالطراز الأساسي.

وهو يأتي بدقة 1080 بكسل بنسبة إسقاط 1.2:1، مع إمكانية عرض صورة بحجم يصل إلى 100 بوصة (حوالي 254 سم). كما يدعم عرض محتوى بدقة 4K، ويحتوي على ميزات مثل الضبط التلقائي للتشويه (keystone) والتركيز التلقائي (autofocus) لتحسين جودة الصورة.

كما يعمل الجهاز بنظام Google TV، مما يتيح الوصول إلى عدد كبير من تطبيقات البث بالإضافة إلى دعم مشاركة الشاشة لاسلكيًا عبر Google Cast. كما يأتي مزودًا بجهاز تحكم عن بُعد بتقنية بلوتوث، وسماعتين بقوة 5 واط تدعمان تقنية Dolby Audio.

أكدت شاومي أنها اختبرت الجهاز ضد الاحتراق في الشاشة لمدة تجاوزت 120 يومًا، وتروّج له كخيار مدمج وسهل الحمل، حيث تبلغ أبعاده 210 × 128 × 189 مم ويزن حوالي 2 كجم.

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