شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق ميزة استخدام المصابيح عالية الضوء دون تضرر السائقين في الاتجاه المعاكس والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت تسلا ميزات جديدة فى سياراتها الكهربائية ومنها طرق استخدام الإضاءة العالية دون إزعاج السائقين وراكبي الدراجات الآخرين على الطريق في الاتجاه المعاكس من خلال تفعيل خاصية تشكيل الشعاع في المصابيح الأمامية المصفوفة المجهزة ، بدأت الشركة في تركيب هذه الأجهزة فى سياراتها عام 2022 لكنها لم تُفعّلها إلا الآن ، كما فعّلت تسلا هذه الميزات في أوروبا العام الماضي، وسيتم تزويد طراز Y المُحدّث حديثًا بالمصابيح الأمامية الذكية الجديدة.

تستخدم العديد من شركات صناعة السيارات، المصابيح الأمامية المتكيّفة منذ ما يقرب من عقد من الزمان في أوروبا، لكن هذه التقنية لم تصبح قانونية في الولايات المتحدة إلا في عام 2022 ، ومن الميزات الهامة في إصدارات تسلا للربيع الجارى ميزة "خطط الرحلات البديلة"، التي تتيح لمالكي سيارات تسلا اختيار مسارات ملاحة مختلفة للسيارات الكهربائية بناءً على رغبتهم في الوصول إلى وجهتهم بشكل أسرع، أو التوقف أقل، أو زيارة المطاعم والمتاجر.

وتُضيف هذه الميزة تجربة ملاحة شاملة بالفعل للسيارات الكهربائية لم تلحق بها شركات صناعة السيارات الأخرى بعد، على الرغم من أن تسلا لا تزال لا تُضمّن شواحن خارجية في التوجيه التلقائي، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن ضبط الملاحة لتجنب الطرق السريعة.

كما تُزوّد تسلا نظام Sentry للفيديو الآمن وميزات Dashcam بالقدرة على تسجيل مقاطع من كاميرات جانب العمود B، مما يزيد من قدرتها على التقاط مقاطع الفيديو من ست كاميرات في السيارة بدلاً من أربع ، ويتضمن عارض Dashcam المُحدّث على شاشة نظام المعلومات والترفيه عرضًا شبكيًا جديدًا لتسهيل مراجعة التسجيلات.

ومع ذلك، تعمل ميزات Dashcam الجديدة هذه فقط على طُرز تسلا المُزوّدة بشاشات معلومات وترفيه مُزوّدة بمعالجات AMD، لذا لن يحصل أي شخص لديه شاشات مُزوّدة بمعالجات Intel على الوظيفة الجديدة ، وتتضمن الميزات الأخرى الجديرة بالملاحظة في التحديث بث كاميرا الرؤية الجانبية على لوحة العدادات لطرازات S وX، وذاكرة ارتفاع صندوق الأمتعة بناءً على الموقع حتى لا يصطدم باب صندوق الأمتعة بمرآبك ذي السقف المنخفض، ومنفذ USB-C دائم التشغيل والشحن اللاسلكي.