شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمي شبكة الواي فاي داخل منزلك من الاختراق؟.. تعرف على أهم 5 خطوات لتأمينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعدّ تأمين شبكة الواي فاي أمرًا بالغ الأهمية، فبدون حماية مناسبة، قد تخرج الأمور عن السيطرة بسرعة، خاصةً مع أهمية شبكتك في حياتك اليومية، بدءًا من استخدام هاتفك الذكي وإجراء المعاملات المصرفية، وصولًا إلى استخدام بطاقات الائتمان وإجراء محادثات خاصة مع الأصدقاء والعائلة.

قد تتفاقم الأمور إذا تمكن أحد المخترقين من الوصول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بك وتسبب في حدوث مشاكل، وهذه مشكلة كبيرة، خاصةً في غياب أي إجراءات وقائية.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك خمس نصائح قيّمة لمساعدتك في تأمين شبكة الواي فاي الخاصة بك وتقليل فرص اختراقها لك:

1. غيّر مُعرِّف SSID الافتراضي لشبكة Wi-Fi

عند شراء جهاز توجيه Wi-Fi جديد، يأتي مُزوَّدًا بمُعرِّف SSID افتراضي (اسم الشبكة)، فإذا لم تُغيِّر هذا الاسم، فمن الجيد القيام بذلك، اختر مُعرِّف SSID لا يكشف عن أي معلومات شخصية، ولا شك أن هذه الخطوة الصغيرة قد تُسهم بشكل كبير في حمايتك من أي خطر.

2. استخدم كلمة مرور Wi-Fi قوية وفريدة

تمامًا مثل مُعرِّف SSID، يأتي جهاز التوجيه الخاص بك أيضًا بكلمة مرور افتراضية، ويمكن تخمينها بسهولة، لذا يُنصح باختيار كلمة مرور قوية وفريدة، وعليك أن تفكر في استخدام مدير كلمات مرور لإنشاء كلمات المرور وتخزينها، وهناك الآن العديد من الخيارات المجانية المتاحة، بما في ذلك تطبيق Apple Passwords أو من Google أيضًا، وأيضا استهدف 20 حرفًا على الأقل، وتأكد من أنها تتضمن مزيجًا جيدًا من الأرقام والحروف والرموز.

3. حافظ على تحديث برنامج جهاز التوجيه الخاص بك

كما هو الحال مع تحديث هاتفك الذكي لإصلاح الأخطاء أو الثغرات الأمنية، يُصدر مصنعو أجهزة التوجيه تحديثات برمجية لسد الثغرات الأمنية، ومع ذلك، يتجاهل الكثيرون هذا الأمر ويتركون أجهزة التوجيه الخاصة بهم سليمة بعد الإعداد الأولي، لذا تأكد من التحقق من التحديثات بشكل دوري وتثبيتها عند توفرها، فهي تساعد في معالجة أي ثغرات أمنية قد يستغلها المتسللون.

4. استخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) لمزيد من الخصوصية

تُعد شبكات VPN فعّالة للغاية في حماية خصوصيتك، فهي لا تخفي عنوان IP الخاص بك عن الإنترنت فحسب، بل تُشفّر أيضًا نشاطك على الإنترنت، مما يجعله غير قابل للقراءة لأي شخص يحاول الوصول إلى معلوماتك الشخصية، وهذا يعني أن نشاطك على الإنترنت، حتى عبر شبكة Wi-Fi، يظل خاصًا وآمنًا، بعيدًا عن متناول المتسللين.

5. احصل على جهاز توجيه أفضل

يأتي الترقية إلى جهاز توجيه أفضل بدلاً من استخدام الجهاز الافتراضي الذي يوفره مزود خدمة الإنترنت لديك بمزايا عديدة، بدءًا من تحسين السرعة والموثوقية ونطاق التغطية، وصولًا إلى الأهم من ذلك، فعادةً، تأتي الطُرز الأغلى ثمنًا مزودة بجدران حماية مدمجة، وقد توفر أيضًا خاصية VPN