شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ستغير مظهر شاشة التوقف الزرقاء فى ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مايكروسوفت عن تحديث جديد لشاشة الموت الزرقاء (BSOD) الشهيرة في أنظمة ويندوز، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين واجهة المستخدم، التحديث سيغير شكل هذه الشاشة بشكل كبير، ليواكب التصميم الجديد في ويندوز 11، التغييرات ستعرض أولاً لمستخدمي برنامج Windows Insider، ومن المتوقع أن تكون جزءًا من الإصدار القادم من ويندوز 11.

ولطالما ارتبطت شاشة الموت الزرقاء برسالة الخطأ الشهيرة التي تظهر على خلفية زرقاء عند حدوث مشكلة كبيرة في النظام، ومع التحديث الجديد، سيختفي اللون الأزرق المميز ليحل مكانه اللون الأخضر، مما يخلق تجربة مستخدم أكثر بساطة وحداثة، كذلك الرسالة التي كانت تحتوي على رمز تعبيري حزين ستُستبدل برسالة أكثر وضوحًا تقول: "جهازك واجه مشكلة ويحتاج إلى إعادة التشغيل."

وسعت مايكروسوفت من خلال هذا التحديث إلى تبسيط تجربة المستخدم مع الحفاظ على عرض المعلومات التقنية اللازمة، في النسخة الجديدة سيتم عرض رمز الخطأ في أسفل الشاشة بدلاً من ظهوره في وسطها، كما تم إزالة رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي كان يظهر في النسخ السابقة، مما يعكس رغبة الشركة في تبسيط الواجهة بشكل أكبر.

والتحديث الجديد سيكون متاحًا أولاً لمستخدمي برنامج Windows Insider الذين يستخدمون الإصدار 24H2 أو النسخ التجريبية "Beta، Dev، وCanary" من ويندوز 11، رغم أن اللون الأخضر هو السائد حاليًا في هذه النسخ التجريبية، إلا أن مايكروسوفت قد تختار تعديل اللون في الإصدار النهائي، وقد يتم استبدال الشاشة الخضراء بشاشة سوداء.

كذلك لم تحدد مايكروسوفت بعد ما إذا كانت الشاشة ستظل باللون الأخضر أو ستتحول إلى لون آخر، مثل الأسود، في النسخة النهائية، ومع ذلك فإن هذا التحديث يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين واجهة المستخدم وجعل تجربة التعامل مع أخطاء النظام أكثر سلاسة ووضوحًا للمستخدمين.