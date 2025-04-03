شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين تتراجع بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية وسط مخاوف من حرب تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت عملة "بيتكوين"، اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة أشد من المتوقع.

وأشار موقع (كوين ديسك) المختص فى العملات الرقمية، إلي هبوط بتكوين بنسبة 0.3% لتصل إلى 84,965.1 دولار، أما بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، فقد تحركت في نطاق ضيق إلى منخفض، حيث ارتفعت عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 0.2% لتصل إلى 1,870.98 دولار، بينما تراجعت عملة "إكس أر بي" بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.09 دولار.

كما تراجعت عملة "سولانا" بنسبة 0.6%، و"كاردانو" بنسبة 1.7%، بينما هبطت عملة "بوليغون" بنسبة 0.9%.

وفيما يتعلق بالعملات الميمية، تراجعت عملة "دوجكوين" بنسبة 2%، بينما انخفضت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 1.7%.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، مع فرض تعريفات أعلى لبعض الدول ستكون معادلة "لنصف" المعدل الذي تفرضه هذه الدول على صادرات الولايات المتحدة.

كانت الصين، التي تفرض تعريفات بنسبة 67% على واردات الولايات المتحدة، من بين أكثر الدول تضررًا، مع فرض تعريفة جديدة بنسبة 34% وبهذا، تصل التعريفة الإجمالية على السلع الصينية إلى 54% بعد إضافة التعريفة السابقة بنسبة 20%.

ومن المتوقع أن تعلن الدول التجارية الأخرى عن تدابير مضادة، مما يمهد الطريق لاندلاع حرب تجارية محتملة.