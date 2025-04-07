تصفية أكثر من 1.4 مليار دولار في سوق الكريبتو تزامنا مع تدهور أسعار العملات الرقمية!

سجل سوق العملات الرقمية موجة خسائر حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 6000 دولار خلال 24 ساعة، وسط توقعات بجلسة تداول مضطربة في الأسواق التقليدية اليوم الاثنين.

بلغت التصفيات اليومية ما يزيد عن 1.4 مليارد دولار، في انعكاس واضح لحالة الذعر التي تسود أوساط المستثمرين.

عملة البيتكوين، التي كانت قد تجاوزت 88,000 دولار يوم الأربعاء الماضي، شهدت تراجع في ساعات متتالية ووصلت إلى 81,200 دولار مرتين خلال الأيام التالية، قبل أن تستعيد بعض مكاسبها مؤقتا مع نهاية الأسبوع.

إلا أن موجة بيع جديدة بدأت مساء الأحد، دفعت بالسعر إلى أدنى مستوياته الشهرية عند 74,600 دولار خلال الجلسة الآسيوية صباح الاثنين.

تكبدت العملات البديلة خسائر أكبر، حيث انخفض سعر الايثيريوم إلى ما دون مستوى 1,500 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023.

كما خسرت عملة الريبل 12% من قيمتها اليومية، لتكسر حاجز الدعم عند 2 دولار.

امتدت الخسائر لتشمل معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، بما في ذلك عملة LTC و DOGE وSOL وغيرها، والتي سجلت انخفاض مكون من رقمين.

وفقا لبيانات “CoinGlass”، تعرض ما يفوق 460 ألف متداول لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة الماضية، فيما تجاوزت قيمة أكبر صفقة تمت تصفيتها 16 مليون دولار، ما يؤكد حدة التقلبات التي تعصف بالسوق.

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