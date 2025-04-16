شركة “بلاك روك” تعزز حيازاتها من البيتكوين بإضافة 455 عملة بيتكوين في يوم واحد رغم تقلبات السوق!

رغم حالة الضبابية التي تسود السوق، عادت صناديق البيتكوين المتداولة (ETF) لتسجّل تدفقات إيجابية، بقيادة صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك، الذي واصل أداءه القوي وتصدر قائمة الصناديق من حيث التدفقات اليومية.

وفقا لبيانات منصة “Lookonchain” أضاف صندوق IBIT نحو 455 بيتكوين خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاته إلى 571,869 بيتكوين.

ويُعد هذا أعلى تدفق يومي مسجَّل بين جميع صناديق البيتكوين المتداولة في الفترة الأخيرة، متجاوزا إجمالي التدفقات الخارجة التي شهدتها صناديق أخرى في ذات اليوم.

من جانبه، حافظ صندوق FBTC التابع لشركة “Fidelity”، ثاني أكبر صندوق بيتكوين من حيث الأصول المدارة، على استقراره دون تسجيل أي حركة في التدفقات.

في المقابل، أضاف صندوق ARK 21Shares (ARKB) حوالي 160 بيتكوين، فيما أضاف صندوق Bitwise (BITB) نحو 131 بيتكوين.

أما Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، فقد واصل تسجيل خسائر صافية، مع خروج 8 بيتكوين في يوم واحد، وتدفقات خارجية أسبوعية بلغ مجموعها 1137 بيتكوين.

وعلى صعيد الأداء المجمع، بلغ صافي التدفقات اليومية لصناديق البيتكوين المتداولة 672 بيتكوين، ما يعادل قرابة 56.38 مليون دولار.

ومع ذلك، لا تزال التدفقات الأسبوعية سلبية بقيمة إجمالية تصل إلى -2,794 بيتكوين، تعادل نحو 234 مليون دولار، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر العام في الأسواق.

من الناحية السعرية، يتداول البيتكوين حاليا بالقرب من 84,391 دولار، بعد أن تعافى من تقلبات ليلية شهد فيها تذبذب قصير الأجل.

ويُظهر الرسم البياني اليومي نمط من التجميع السعري، ما قد يشير إلى ترقّب في السوق بعد موجة من ضغوط البيع.

تزامنا مع هذه التطورات، كشفت بلاك روك في تقريرها الفصلي الأخير عن أرقام تعكس تزايد الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية، ولو على نطاق محدود.

حيث شكّلت منتجات الأصول الرقمية ضمن سلسلة iShares نحو 3 مليارات دولار من أصل 107 مليار دولار من التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة التابعة للشركة.

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