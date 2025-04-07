شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض حاد لأسعار بتكوين والعملات الرقمية وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار بتكوين بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نحو شهر خلال تداولات صباح اليوم الإثنين، مواصلة خسائرها الأخيرة وسط تراجع شهية المخاطرة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية قاسية، ما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية.

وذكر موقع "كوين ديسك" الامريكي المختص في العملات الرقمية أن عملة بتكوين سجلت تراجعًا بنسبة 7% لتصل إلى 77,171.1 دولار، قبل أن تتعافى قليلا لتسجل 78,290.7 دولار.

ورغم التعافي الطفيف، ظلت بتكوين قريبة من أدنى مستوى لها منذ نحو شهر بعد تراجعها الحاد الأسبوع الماضي؛ كما ظل المتداولون في حالة ترقب شديد بشأن احتمال وقوع "الاثنين الأسود"، وهو حدث قد يشهد انهيارا حادا للأسواق كما حدث في أزمة عام 1987، حيث من المتوقع أن تتراجع أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد بعد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسواق العملات الرقمية بشكل كبير جنبا إلى جنب مع أسواق الأسهم، حيث انخفضت شهية المستثمرين للأصول المرتبطة بالمخاطرة، كما هبطت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 500 مليار دولار منذ الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار معظم العملات المهيمنة، حيث تراجعت إيثيريوم، العملة الرقمية الثانية في العالم، بنحو 13% لتصل إلى 1,577.30 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023.

كما انخفضت عملة إكس أر بي بنسبة 11.4% لتسجل 1.9033 دولار، بينما انخفضت عملات مثل سولانا وكاردانو وبوليجون بأكثر من 10% لكل منها.

أما بالنسبة للعملات المشفرة المتعلقة بالميمات، فقد شهدت عملة دوجكوين تراجعا بنحو 13%، في حين هبطت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 15% إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.87 دولار.