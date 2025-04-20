شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن Codex CLI.. مساعد برمجة وكيل مفتوح المصدر يعمل محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI أداة كتابة أوامر للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تعمل داخل جهاز المستخدم، وحيث تُعرف Codex CLI بأنها وكيل ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ مهام برمجة متنوعة، بل وتنفيذ الأوامر بشكل مستقل، كل ذلك ضمن نظام محلي معزول، ولا تتطلب الأداة أي تثبيت، ويمكنها استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة من OpenAI، مع ذلك، لا يزال هذا المشروع مفتوح المصدر قيد التطوير، وتُحذر شركة الذكاء الاصطناعي من أنه قد لا يكون مستقرًا تمامًا.

وقدمت شركة الذكاء الاصطناعي، ومقرها سان فرانسيسكو، Codex CLI في منشور على موقعها الإلكتروني، ووصفته بأنه "وكيل برمجة خفيف الوزن"، وقال إنه قادر على قراءة وتعديل وتشغيل الشيفرة البرمجية في جهاز المستخدم، ويعمل وكيل الذكاء الاصطناعي محليًا ولا يتطلب أي اتصال بالإنترنت للعمل، ويدعم رسميًا نظامي macOS وLinux، إلا أن دعم Windows لا يزال تجريبيًا وقد يتطلب نظام Windows الفرعي لنظام Linux (WSL).

وتُعد واجهة Codex CLI من OpenAI مشروعًا مثيرًا للاهتمام، ويتوفر للمطورين اليوم خياران لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لمهام البرمجة،حيث يمكنهم إما اختيار نظام ذكاء اصطناعي مغلق قائم على السحابة، والذي يتطلب منهم تحميل أكوادهم إلى السحابة ودفع ثمن الخدمة، أو اختيار نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يمكن تنزيله على أجهزة العمل الخاصة بهم، ولكنه أقل قوة بشكل عام مقارنةً بما تقدمه الشركات.

وتُقدم واجهة Codex CLI حلاً وسطًا بين هذين الحلين، حيث تُشير OpenAI إلى أن وكيل الذكاء الاصطناعي يُمكنه العمل محليًا، مما يعني أن المبرمجين لا يضطرون إلى مشاركة مستودعاتهم مع شركة الذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أمان البيانات للمطورين.

ومن ناحية أخرى، يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي على نموذج o4-mini القوي للشركة ونماذج التفكير الأخرى، مما يُقدم أداءً من الطراز الأول.

وصرحت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نظرًا لأن واجهة سطر الأوامر تعمل محليًا، فإن شفرة المصدر الخاصة بك لا تخرج من بيئتك إلا إذا اخترت مشاركتها".

ومع ذلك، يتم إرسال مطالبات المستخدم، والسياق عالي المستوى، والملخصات التفاضلية الاختيارية إلى النموذج لتوليد المخرجات.

لا يتطلب وكيل الذكاء الاصطناعي أي إعدادات تثبيت، بل يمكن تفعيله باستخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات OpenAI.

ويستخدم Codex CLI افتراضيًا نموذج الذكاء الاصطناعي o4-mini، لكن الشركة تتيح للمستخدمين أيضًا التبديل بين خيارات أخرى متعددة.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأنه يتطلب مفتاح واجهة برمجة تطبيقات، فإن وكيل الذكاء الاصطناعي ليس مجانيًا، حتى لو كان من الممكن تشغيله محليًا، و سيتم تطبيق رسوم واجهة برمجة التطبيقات.

هناك ثلاثة أوضاع يمكن للمطورين استخدامها، حيث يتيح وضع الاقتراح قراءة الملفات في مستودع المستخدم، واقتراح التعديلات، وأوامر shell، ولكنه سيحتاج إلى إذن قبل إجراء التغييرات أو تنفيذ الأوامر، و في وضع التحرير التلقائي، يُمكنه قراءة الملفات وكتابتها تلقائيًا، ولكنه سيظل يطلب الإذن قبل تشغيل أوامر shell.

وأخيرًا، في وضع التشغيل التلقائي الكامل، يُمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي قراءة وكتابة وتنفيذ الأوامر بشكل مستقل داخل بيئة محمية بإطار عمل معطل للشبكة، ومُحددة بالدليل الحالي.

ويُمكن الوصول إلى Codex CLI من قائمة OpenAI على GitHub.



