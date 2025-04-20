شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 5 تقنيات ذكية لتحسين جودة النوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد ليس رفاهية، بل ضرورة لصحة الجسم والعقل، ومع تزايد الضغوط اليومية واضطرابات النوم، أصبح الكثيرون يبحثون عن وسائل ذكية لتحسين جودة نومهم.

ولحسن الحظ، توفر التكنولوجيا الحديثة مجموعة من الحلول التي تراقب وتُحسن من عادات النوم.

في هذا المقال، نستعرض أفضل 5 تقنيات ذكية تساعدك على النوم بشكل أفضل.

1. أجهزة تتبع النوم (Sleep Trackers)

تُعد أجهزة تتبع النوم من أكثر التقنيات انتشارًا، حيث تراقب دورات النوم، معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين أثناء الليل، مما يساعد المستخدم على فهم نمط نومه وتحسينه.

2. الوسائد الذكية (Smart Pillows)

الوسائد الذكية لا توفّر الراحة فقط، بل تدمج تقنيات متقدمة مثل تتبع وضع النوم، تعديل الارتفاع تلقائيًا، وحتى تشغيل أصوات مهدئة.

3. مراتب النوم الذكية (Smart Mattresses)

تتيح المراتب الذكية التحكم في درجة الحرارة، وتقدم تقارير مفصلة عن جودة النوم، ويمكن دمجها مع تطبيقات الهاتف لتقديم نصائح مخصصة.

4. أجهزة الضوضاء البيضاء (White Noise Machines)

أجهزة الضوضاء البيضاء تُصدر أصواتًا ثابتة تساعد على تصفية الضوضاء المحيطة وتحفيز الدماغ على الدخول في مراحل النوم العميق بسهولة أكبر.

5. إضاءة النوم الذكية (Smart Sleep Lights)

تعتمد هذه الإضاءة على تدرّج الألوان لتحفيز الجسم على الاسترخاء وزيادة إفراز الميلاتونين الطبيعي، و بعضها يتزامن مع أوقات الشروق والغروب لدعم الساعة البيولوجية.